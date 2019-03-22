Облдумой единогласно принят законопроект об упрощении согласования строительства водопроводов

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-22T12:55:56+03:00

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Сегодня состоялось заседание Саратовской областной Думы, на котором был рассмотрен проект поправок в региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности Саратовской области». Изменения связаны с упрощением процедуры согласования строительства водопроводных и канализационных коммуникаций.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена высокой степенью изношенности городских водопроводных сетей, что требует принятия оперативных мер по их обновлению. Основной задачей инвестиционной программы ООО «КВС» является поэтапная реконструкция наиболее аварийных участков. В 2018 году компанией уже осуществлена перекладка более 20 км сетей, снабжающих питьевой водой сотни тысяч саратовцев. Однако, на процесс получения разрешительной документации приходится не менее 6 месяцев, в то время как строительство и реконструкция сетей занимает до месяца.

В настоящее время упрощенный порядок получения исходно-разрешительной документации действует только для сетей водоснабжения и водоотведения внутренним диаметром менее 300 мм. В соответствии с принятыми поправками к объектам, не требующим выдачи разрешений на строительство, теперь отнесены коммуникации внутренним диаметром менее 1000 мм.

- В городе успешно реализуется инвестиционная программа ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В год осваивается более 2 млрд. рублей, в том числе на реконструкцию аварийных водоводов и строительство новых. Мы провели анализ упрощенного порядка начала работ и общего порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. Промониторив ситуацию, вышли с предложением увеличить диаметр коммуникаций до максимально возможного — до 1000 мм, тем самым обеспечив реализацию ремонта и строительных работ, — отметил депутат областной Думы Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU