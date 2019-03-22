Инвалиды из Саратова завоевали медали международных соревнований по теннису
В итальянском городе Линьяно прошел международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями «Lignano Open 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, саратовские спортсмены в составе сборной России завоевали четыре медали.
Бронзовый призер Паралимпиады Анжелика Косачева стала победителем турнира в командном первенстве.
Двукратным серебряным призером соревнований стала Маляк Алиева. Она полчила награду в личном и командном турнирах.
Третье место в командном состязании завоевали Артем Яковлев и Алексей Саунин.
ИСТОЧНИК KP.RU