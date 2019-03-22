Инвалиды из Саратова завоевали медали международных соревнований по теннису

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-22T12:48:07+03:00

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В итальянском городе Линьяно прошел международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями «Lignano Open 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, саратовские спортсмены в составе сборной России завоевали четыре медали.

Бронзовый призер Паралимпиады Анжелика Косачева стала победителем турнира в командном первенстве.

Двукратным серебряным призером соревнований стала Маляк Алиева. Она полчила награду в личном и командном турнирах.

Третье место в командном состязании завоевали Артем Яковлев и Алексей Саунин.

ИСТОЧНИК KP.RU