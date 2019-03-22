Юлия Литневская поздравила ветеранов-юбиляров Заводского района

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-22T12:40:29+03:00

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В Центре дополнительного образования состоялось праздничное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов-юбиляров Заводского района.

В Заводском районе появилась новая добрая традиция: каждый квартал представители старшего поколения встречаются в дружественной обстановке и принимают поздравления и подарки в честь своего юбилея.

В этот раз творческие номера виновникам торжества дарили лучшие коллективы «Центра дополнительного образования» Заводского района . Представители старшего поколения подпевали любимые песни и танцевали.

Поздравить участников торжества с их знаменательными датами пришли почетные гости: депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская и депутат Саратовской городской Думы Сергей Агапов.

- Пусть этот праздник станет для каждого из Вас самым незабываемым, полным положительных эмоций, полученных от многочисленных поздравлений, добрых встреч с коллегами и друзьями, которых хватит до следующего юбилейного дня рождения! — поздравил депутат Саратовской городской Думы Сергей Агапов.

- Спасибо за прекрасный праздник! Замечательно, что о тебе помнят, и готовы поздравить с юбилейной датой, а главное, ценят успехи твоей трудовой деятельности! Надеемся на дальнейшее проведение таких добрых встреч! Благодарны местному отделению партии, депутатам, районной администрации и замечательным нашим артистам! — поблагодарил гостей и организаторов ветеран-юбиляр Владимир Голиков.

- Наша сегодняшняя встреча — прекрасно подтверждает слоган «Заводской район — лучший». Мы с Вами положили начало новой замечательной традиции — вместе отмечать круглые даты заслуженных тружеников. Уважаемые ветераны-юбиляры, спасибо за эту возможность общаться с Вами и учиться у Вас! Здоровья Вам, долгих и счастливых лет жизни! — поздравила юбиляров депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU