2019-03-22T12:25:48+03:00
Общество

В Красноармейске планируют установить кинетические скульптуры

Они будет двигаться под воздействием силы ветра
Дарья Вострикова
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В Красноармейске могут появиться кинетические скульптуры, которые будут двигаться под воздействием силы ветра. Об этом на презентации концепции ландшафтного парка рассказал один из авторов проекта директор архитектурного бюро SNOU Сергей Сердюков.

По его словам, в парк появится в пойме реки Голый Карамыш.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, в парке появятся детская метеостанция, лаборатория и территория для разведения голой солодки. Ранее из этого растения изготовляли квас, сидр, лимонад, а сейчас этот исторический промысел утрачен. Из привычных сервисов— веревочный парк, летний кинотеатр, места для рыбалки. В центре парка планируется установка кинетической скульптуры, активирующейся при появлении ветра.

С таким проектом город предстанет на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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