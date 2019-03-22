Охота в Саратовской области продлится до середины апреля

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-22T12:19:36+03:00

Сезон в этом году открывается в два этапа

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В этом году охота в Саратовской области откроется в два этапа.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, первый сезон пройдет для Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов. Его сроки — с 30 марта по 8 апреля. Для местности северной зоны — с 6 по 15 апреля.

Об этом на брифинге рассказал министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Потапов.

Добычей жителей области могут стать только гуси, селезни уток, вальдшнеп. Нельзя нападать на серого гуся, самок уток, лысуху, камышницу, вальдшнепа на утренней тяге, с подхода, а также с собаками охотничьих пород за исключением применения их для добора подранков.

Для того, чтобы приступить к охоте, нужно заплатить 650 рублей и получить сперазрешение. Это можно сделать с 21 марта.

В общедоступных и закрепленных местах за сутки можно поймать: 5 и 10 селезней уток, 3 и 6 гусей, а также 6 и 12 особей вальдшнепа.

ИСТОЧНИК KP.RU