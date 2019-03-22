Банкирша из Энгельса призналась в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-22T12:11:58+03:00

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В отдел полиции Энгельса обратилась 62-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионерки, она была клиентов одного из банков. Сотрудница учреждения воспользовалась ее паспортными данными, тайком оформила на нее кредит в размере 93 тыс. рублей, а потом сама же сняла эти деньги и забрала себе.

Предполагаемую преступницу задержали. Ей оказалась 23-летняя жительница Энгельса, которая созналась, что проступок совершила именно она.

Теперь на девушку завели уголовное дело, а самую ее посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU