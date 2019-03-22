Министра Сковорцову в Саратове встретил пикетчик с плакатом «Любимый город»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-22T12:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратов прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», федеральная чиновница посетила бальнеологическую лечебницу, где лечат, в том числе, специальными грязями.

Вероника Скворцова приехала в бальнеологическую лечебницу СаратоваФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Перед зданием стоял пикетчик, который демонстрировал плакат «Любимый город» со схематическим изображением Саратова. Журналисты посоветовали ему другой вариант для плаката: «Я люблю грязь», но мужчина не воспользовался предложением.

Фото: Александр Уриевский

Аналогичные пикетчики, кстати, уже ждут министра около парка «Россия — моя история», но пока полиция не разрешила им развернуть плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU