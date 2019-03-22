Министра Сковорцову в Саратове встретил пикетчик с плакатом «Любимый город»
В Саратов прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», федеральная чиновница посетила бальнеологическую лечебницу, где лечат, в том числе, специальными грязями.
Вероника Скворцова приехала в бальнеологическую лечебницу СаратоваФото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Перед зданием стоял пикетчик, который демонстрировал плакат «Любимый город» со схематическим изображением Саратова. Журналисты посоветовали ему другой вариант для плаката: «Я люблю грязь», но мужчина не воспользовался предложением.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Аналогичные пикетчики, кстати, уже ждут министра около парка «Россия — моя история», но пока полиция не разрешила им развернуть плакаты.
ИСТОЧНИК KP.RU