2019-03-22T12:07:15+03:00
Общество

Министра Сковорцову в Саратове встретил пикетчик с плакатом «Любимый город»

Чиновница приехала в бальнеологическую лечебницу
Екатерина Семенова
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К приезду министра пикетчик вывесил плакат "Любимый город"К приезду министра пикетчик вывесил плакат "Любимый город"Фото: Александр Уриевский
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В Саратов прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», федеральная чиновница посетила бальнеологическую лечебницу, где лечат, в том числе, специальными грязями.

Вероника Скворцова приехала в бальнеологическую лечебницу Саратова Фото: Александр Уриевский

Вероника Скворцова приехала в бальнеологическую лечебницу СаратоваФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Перед зданием стоял пикетчик, который демонстрировал плакат «Любимый город» со схематическим изображением Саратова. Журналисты посоветовали ему другой вариант для плаката: «Я люблю грязь», но мужчина не воспользовался предложением.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Аналогичные пикетчики, кстати, уже ждут министра около парка «Россия — моя история», но пока полиция не разрешила им развернуть плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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