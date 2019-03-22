В Саратовском районе на выходные закроют железнодорожный переезд
Он находится на трассе станция Багаевка — село Александровка
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С 23 по 24 марта на 16 км станции Багаевка в Саратовском районе закроют железнодорожный перезд.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, такое ограничение из-за ремонта будет длиться с 9:00 до 18:00 оба дня.
Объехать перекрытый участок можно через переезд, расположенный на 13 км трассы Саратов — поселок Красный Текстильщик.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU