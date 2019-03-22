В Саратовском районе на выходные закроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-22T12:04:16+03:00

Он находится на трассе станция Багаевка — село Александровка

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С 23 по 24 марта на 16 км станции Багаевка в Саратовском районе закроют железнодорожный перезд.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, такое ограничение из-за ремонта будет длиться с 9:00 до 18:00 оба дня.

Объехать перекрытый участок можно через переезд, расположенный на 13 км трассы Саратов — поселок Красный Текстильщик.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU