Медсестру из Энгельса посадили за «прикрытие» наркоманки
Суд признал виновным 48-летнюю жительницу Энгельса в подделке официального документа.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что женщина, будучи медсестрой, взяла с работы чистый бланк медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и метаболитов, в котором имелся оттиск печати учреждения. Потом она приобрела поддельную печать врача, которую стала хранить у себя дома.
К ней 22 октября обратилась знакомая и попросила сделать ей справку, подтверждающую, что в ее организме нет наркотиков. Медсестра помогла ей за 2 тыс. рублей.
За это правонарушение женщине придется отсидеть полгода в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU