Медсестру из Энгельса посадили за «прикрытие» наркоманки

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-22T11:33:45+03:00

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Суд признал виновным 48-летнюю жительницу Энгельса в подделке официального документа.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что женщина, будучи медсестрой, взяла с работы чистый бланк медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и метаболитов, в котором имелся оттиск печати учреждения. Потом она приобрела поддельную печать врача, которую стала хранить у себя дома.

К ней 22 октября обратилась знакомая и попросила сделать ей справку, подтверждающую, что в ее организме нет наркотиков. Медсестра помогла ей за 2 тыс. рублей.

За это правонарушение женщине придется отсидеть полгода в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU