На реках Саратовской области тронулся лед
По словам начальника отдела гидрологии областного Гидрометцентра Александра Шуркова, ледостав в Саратвоской области ожидается в последних числах марта — начале апреля. Раньше это случится в южных районах или правобережье, а позже в Заволжье и северных районах.
Сейчас на малых реках уже началось колебание уровней воды. Очистилась ото льда река Терешка в Воскресенском районе, готова освободиться от зимнего плена река Медведица в Аткарске.
Подвижки льда и промоины зарегистрированы в водохранилище в окресностях Маркса и Саратова, районе Вольска. Также потемнел лед в районе Хопра.
Пока что ледяная кромка сохраняется на реках Большой Мелик, Малый и Большой Иргиз.
ИСТОЧНИК KP.RU