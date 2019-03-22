На реках Саратовской области тронулся лед

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-22T11:28:15+03:00

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По словам начальника отдела гидрологии областного Гидрометцентра Александра Шуркова, ледостав в Саратвоской области ожидается в последних числах марта — начале апреля. Раньше это случится в южных районах или правобережье, а позже в Заволжье и северных районах.

Сейчас на малых реках уже началось колебание уровней воды. Очистилась ото льда река Терешка в Воскресенском районе, готова освободиться от зимнего плена река Медведица в Аткарске.

Подвижки льда и промоины зарегистрированы в водохранилище в окресностях Маркса и Саратова, районе Вольска. Также потемнел лед в районе Хопра.

Пока что ледяная кромка сохраняется на реках Большой Мелик, Малый и Большой Иргиз.

ИСТОЧНИК KP.RU