Саратовцев ожидают пасмурные выходные

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-22T11:22:44+03:00

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В будущие выходные, 23 и 24 марта, синоптики обещают саратовца пасмурную погоду. Из осадков ожидается мокрый снег.

Как сообщила «КП-Саратов» заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цетайло, ночью температура опустится до -5-0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 0+5. Эти показатель соответствуют климатическим нормам и способствуют плановому разрушению снежного покрова.

Направление ветра поменяется. Теперь он будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, а в воскресенье даже до 15м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU