2019-03-22T11:27:59+03:00
Общество

Из-за ремонта водопровода на Огородной улице грунт не пострадает

Трамваи по маршруту №9 пока ходят
Ольга Муравлёва
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ООО «КВС» провело обследование грунта около рельсов на Огородной улице и не обнаружили угрозы обрушения.

- В связи с высказанным беспокойством руководства СГЭТ сотрудники компании проводят работы по дополнительному укреплению грунта. Все работы планируется провести до анонсированного транспортной компанией времени остановки трамвайного маршрута, — отметил заместитель главного инженера Олег Харламов.

Напомним, сегодня, 22 марта, с полудня должны были перестать курсировать трамваи №9 из-за угрозы обрушения грунта у рельсов.

Сейчас на Огородной реконструируют изношенный водопровод. В 2017 там было 30 аварий, в 2018 ремонтники выезжали туда 15 раз. В результате порывов происходит подтопление трамвайных путей.

В ООО «КВС» отметили, что решили перекладывать трубопровод из-за важности и значимости данного объекта для обеспечения штатных параметров обеспечения холодной водой жителей Заводского района и недопущения помех движения общественного транспорта.

Главный инженер МУПП «СГЭТ» Михаил Яковлев подтвердил отсутствие опасности обрушения грунта в районе трамвайных путей по ул.Огородной. Трамвайный маршрут продолжает работать в прежнем режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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