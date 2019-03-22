2019-03-22T11:12:08+03:00
Происшествия

Стажер полиции Саратова требовал со знакомых деньги за подкуп начальства

В отношении него возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Энгельсе СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении оперуполномоченного ОЭБиПК полиции Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в следственном комитете, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

На момент совершения предполагаемого преступления в 2014 году молодой человек был еще стажером отдела экономической безопасности. По версии следствия, он узнал, что двое его знакомых проходят фигурантами по делу о мошенничестве и участии в банде. Он предложил им подкупить свое начальство, чтобы избежать уголовного преследования.

Граждане передали подозреваемому требуемую сумму — 1,050 млн рублей, но на самом деле стажер никому деньги не отдал, а оставил себе. Вскоре после этого фигуранты уголовного дела были задержаны и отправлены за решетку.

Спустя некоторое время один из них решил добиться отмщения и написал заявление, в котором рассказал о передаче денег. Следователи СКР вместе с УФСБ, а также отдел собственной безопасности МВД провели спецоперацию и нашли доказательства.

Сейчас ведется расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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