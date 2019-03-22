Писной предложил проголосовать за вопрос о роспуске Саратовской областной думы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-22T11:09:53+03:00

Он напомнил, что не выполняющий федеральные законы региональный парламент должен быть распущен

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На заседании Саратовской областной думы 22 марта депутаты рассмотрели внесение изменений в областное законодательство и приведение его в соответствие с федеральным законом. Изменения касались возможности для некоторых жителей многоквартирных домов не платить взносы за капремонт. Как рассказал министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, в Саратовской области 332 дома получат возможность не платить взносы на капремонт. Это в первую очередь небольшие жилые дома, на несколько квартир в областном центре.

С жителей этих зданий снимается обязанность накапливать средства на капремонт. Министр Тепин заявил, что таким образом Фонд капремонта не снимает с себя обязанности по ремонту, жители могут принять решение и создать спецсчет для накопления денег на ремонт. Право такое у них остается, с них снимается обязанность.

Некоторые депутаты выразили сомнение в правильности таких мер, опасаясь, что таким образом власти снимают с Фонда капремонта нагрузку по тем домам, которые никогда не накопят на капремонт.

Депутат Леонид Писной напомнил этим коллегам, что речь идет о приведение в соответствие областного закона с федеральным. И тем, кто предлагает отклонить эти изменения, надо напомнить, что тогда облдума должна быть распущена, как отказывающаяся выполнять российские законы.

- Может поставим такой вопрос на голосование? — поинтересовался Писной. Его никто не поддержал, поправки приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU