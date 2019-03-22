Житель Новоузенска пойдет под суд за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-22T10:56:24+03:00

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Следователи Новоузенского района завели уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке подкупить полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 8 марта 34-летний мужчина дал дорожному инспектору 2 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его к ответственности за езду без прав. Однако страж порядка деньги не принял и сообщил об этом случае в дежурную часть.

Теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность. Дело в отношении него расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU