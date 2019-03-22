Жительница Александрово-Гайского района фиктивно зарегистрировала у себя иностранку

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-22T10:55:35+03:00

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Суд признал виновной 64-летнюю жительницу Александрово-Гайского района в фиктивной постановке на учет иностранки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 2 февраля 2019 года женщина предоставила в МФЦ Алгая пакет документов, чтобы зарегистрировать у себя жительницу Казахстана.

Однако на самом деле она не хотела пускать ее к себе.

За это правонарушение ее обязали отдать в казну 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU