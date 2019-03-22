В Саратове «Пассажиравтотранс №1» обязали отдать рабочим более 885 тыс. долга по зарплате

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-22T10:50:33+03:00

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Прокуратура Заводского района выявила, что директор АО «Пассажиравтотранс №1» с мая по август 2017 года не давал 19 рабочим зарплату.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с мая по август 2017 года граждане так и не увидели более 885 тыс. рублей денег, которые им полагались. Хотя на самом деле руководитель предприятия мог это сделать.

В зале суда директор организации так и не признал свою вину.

Однако его призвали к ответу и заставили отдать 200 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU