В Саратове «Пассажиравтотранс №1» обязали отдать рабочим более 885 тыс. долга по зарплате
Еще директора должен выплатить 200 тыс. рублей штрафа
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Прокуратура Заводского района выявила, что директор АО «Пассажиравтотранс №1» с мая по август 2017 года не давал 19 рабочим зарплату.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с мая по август 2017 года граждане так и не увидели более 885 тыс. рублей денег, которые им полагались. Хотя на самом деле руководитель предприятия мог это сделать.
В зале суда директор организации так и не признал свою вину.
Однако его призвали к ответу и заставили отдать 200 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU