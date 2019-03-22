СГТУ и Александрийский технологический университет подписали соглашение

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-22T10:48:55+03:00

Оно должно стать новым шагом в развитии партнерских отношений

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В рамках выполнения совместного европейского проекта ERASMUS по созданию международной программы магистерской подготовки по технологиям умного города профессор Светлана Калганова, проректор по учебной работе СГТУ имени Гагарина Ю. А., встретилась с ректором Александрийского технологического университета города Салоники (Греция) профессором Панайотисом Джионасом.

В ходе встречи был подписан двусторонний договор о сотрудничестве, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области образования и совместных исследований.

- Александрийский технологический университет города Салоники является нашим партнером, с которым мы уже успешно выполняли совместный европейский проект TEMPUS. Сегодня мы видим интересные перспективные проекты университета в области технологий умного города и цифровой экономики, и надеемся, что подписанный договор о сотрудничестве станет новым шагом в развитии партнерских отношений с этим университетом, — считает Светлана Калганова.

ИСТОЧНИК KP.RU