В Минспорте не видят причин для смены менеджмента «Протона-Саратов»
Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» должна сохранить место в Суперлиге, она подходила к этому сезону в усеченном виде. Так заявил первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин на заседании областной думы 22 марта.
Депутат Анидалов попросил прокомментировать возможность смены менеджмента команды, которая полностью провалила сезон и по-прежнему претендует на бюджетные деньги.
- В бюджете закладывается дополнительно 256 млн рублей на гранты для спортивных команд, в том числе для «Протона-Саратов».Подготовят команду на профессиональной основе, проведут качественную селекцию и результат будет в следующем году лучше, — пообещал Абрашин.
В ходе обсуждения депутат Алексей Антонов заявил, что не помнит, чтобы «Протон» и «раньше как-то блистал».
Депутат Дмитрий Пьяных заметил, что сейчас говорить о замене менеджмента клуба нецелесообразно, это не делается быстро.
Александр Анидалов подчеркнул, что целый год — достаточный срок для выводов по команде, которой «раньше гордились, а сейчас там гордиться нечем».
Напомним, созданная осенью 2018 года вместо игравшей ранее «Протона-БАЭС» команда с новым руководством и названием «Протон-Саратов» получила уже свыше 43 млн рублей грантов. При этом она не выиграла ни одного матча в чемпионате России по волейболу и ей грозит вылет из Суперлиги.
ИСТОЧНИК KP.RU