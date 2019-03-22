2019-03-22T10:42:40+03:00
Спорт

В Минспорте не видят причин для смены менеджмента «Протона-Саратов»

Депутат Дмитрий Пьяных заметил, что сейчас говорить об этом нецелесообразно
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Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» должна сохранить место в Суперлиге, она подходила к этому сезону в усеченном виде. Так заявил первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин на заседании областной думы 22 марта.

Депутат Анидалов попросил прокомментировать возможность смены менеджмента команды, которая полностью провалила сезон и по-прежнему претендует на бюджетные деньги.

- В бюджете закладывается дополнительно 256 млн рублей на гранты для спортивных команд, в том числе для «Протона-Саратов».Подготовят команду на профессиональной основе, проведут качественную селекцию и результат будет в следующем году лучше, — пообещал Абрашин.

В ходе обсуждения депутат Алексей Антонов заявил, что не помнит, чтобы «Протон» и «раньше как-то блистал».

Депутат Дмитрий Пьяных заметил, что сейчас говорить о замене менеджмента клуба нецелесообразно, это не делается быстро.

Александр Анидалов подчеркнул, что целый год — достаточный срок для выводов по команде, которой «раньше гордились, а сейчас там гордиться нечем».

Напомним, созданная осенью 2018 года вместо игравшей ранее «Протона-БАЭС» команда с новым руководством и названием «Протон-Саратов» получила уже свыше 43 млн рублей грантов. При этом она не выиграла ни одного матча в чемпионате России по волейболу и ей грозит вылет из Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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