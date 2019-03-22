2019-03-22T10:26:34+03:00
Общество

Решено выделить деньги на покупку здания колледжа искусств и акций Чапаевского санатория

Депутаты облдумы настаивают, что цены на них еще будут согласовывать
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На заседании областной думы в рамках поправок в закон о бюджете принято решение о выделении министерству культуры области 200 млн рублей на здание для областного колледжа искусств в Саратове.

На заседании депутат Николай Бушуев пояснил, речь идет не о покупке здания на улице Радищева, 14, а закладке ассигнований для покупки или строительства недвижимости. Будет ли куплено именно это здание, и по какой цене — будет обсуждаться на майском заседании думы.

Напомним, ранее ряд депутатов облдумы выразили сомнения в справедливости цены здания на Радищева. По их мнению, стоимость в 200 млн рублей завышена как минимум на 30%.

Депутат Сергей Курихин выразил сомнение по поводу цены акций другого объекта — Чапаевского санатория в Ершове. Областной бюджет собирается выкупить 75% акций санатория.

- Красная цена этому пакету акций — 12 млн рублей и значит 75% — 9 млн. Никому он, кроме бюджета, не нужен. Мы планируем еще 300 млн рублей вложить в его ремонт. Непонятно, почему профсоюзы выступают в роли капиталистических акул, прикрываются детьми, требуют 44 млн рублей, вместо 9. Цену надо формировать прозрачно, — заметил Курихин.

Депутат Нараевский отметил, что надо покупать все 100% акций, потому что после ремонта, оставшаяся у неких коммерсантов часть акций в 25% резко вырастет в цене, а значит — эти люди получат незаконное обогащение.

Губернатор Валерий Радаев попросил депутатов все проверки и обсуждения проводить до заседания думы и не затягивать принятие решений, повторением уже проговоренного ранее.

- Это программа по восстановлению санаториев — Пещеру Монаха в Хвалынске запустили, сейчас предприятие один из основных плательщиков в бюджет района, теперь работаем в Ершове. Никто не запрещает считать депутатам — считайте, создавайте рабочие группы. Давайте договоримся — не надо говорить и ничего не делать, — заметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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