Юноше из Энгельса дали срок за покупку спайса

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-22T10:22:26+03:00

У него нашли почти 3 грамма дури

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Суд признал виновным 18-летнего жителя Энгельса в приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 ноября 2018 года парень нашел драгдилера через интернет и договорился о покупке.

Он оплатил дозу, получил адрес и поехал в Саратов, чтобы найти спайс.

В этот же день покровчанина задержала полиция. При личном досмотре у него обнаружили наркотики массой почти 3 грамма.

За это преступление парень получил год исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU