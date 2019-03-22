Юноше из Энгельса дали срок за покупку спайса
У него нашли почти 3 грамма дури
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Суд признал виновным 18-летнего жителя Энгельса в приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 ноября 2018 года парень нашел драгдилера через интернет и договорился о покупке.
Он оплатил дозу, получил адрес и поехал в Саратов, чтобы найти спайс.
В этот же день покровчанина задержала полиция. При личном досмотре у него обнаружили наркотики массой почти 3 грамма.
За это преступление парень получил год исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU