Телевидение в кармане: «Ростелеком» презентовал балаковцам сервис Wink

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-22T10:19:50+03:00

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«Ростелеком» в рамках Международного дня клиента провел в Балакове встречу с абонентами, активно использующими цифровые сервисы. Сотрудники центра продаж и обслуживания презентовали балаковцам мультимедийную платформу Wink, помогли всем желающим установить одноименное приложение на смартфонах и получить доступ к телепередачам, фильмам и сериалам.

Участники встречи оценили удобство подключения сервиса в несколько кликов. Специалисты «Ростелекома» рассказали гостям о возможности просмотра более 200 телеканалов, новинок мирового кинопроката, популярных сериалов с помощью Wink не только на смартфоне, но и на планшете, Smart TV и домашнем компьютере. Одна учетная запись позволяет подключить до пяти устройств и всей семьей пользоваться мультимедийной платформой. Для детей родители могут настроить возрастные ограничения.

Сервис Wink позволяет управлять просмотром: ставить эфирную трансляцию на паузу, возвращаться к пропущенному моменту передачи и пропускать рекламные вставки.

- Я пользуюсь интерактивным телевидением «Ростелекома» и знаю, как удобно управлять просмотром. Если ребенок просит включить детскую программу, а она уже заканчивается, я перематываю трансляцию на начало. Мне было интересно послушать о новом сервисе Wink: к знакомым функциям теперь добавилась возможность смотреть телевидение где угодно, — отметила Мария Конышева, участник мероприятия.

- В День клиента мы не только рассказали пользователям о новой цифровой платформе, но и получили обратную связь о сервисах, которыми клиенты пользуются достаточно давно. Это очень важно для совершенствования и развития компании. Всех абонентов мы благодарим за выбор наших услуг. Надеемся, что сервис Wink сделает просмотр телепередач, кино, сериалов, научных и образовательных программ более комфортным и станет настоящим помощником для всех, кто ценит мобильность, — рассказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU