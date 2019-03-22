В Саратове пьяный водитель врезался в дерево и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-22T09:59:58+03:00

Не сильно пострадавший мужчина отказался от госпитализации

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В Саратове случилось ДТП на пересечении улиц Вешняя и 4-я Прудовая.

- Пьяный 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, врезался в дерево и улетел в кювет, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Мужчина не сильно пострадал, бригада Центра медицины катастроф оказала ему первую помощь. От госпитализации он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU