2019-03-22T09:41:24+03:00
Происшествия

В Дергачах женщину отправили в колонию за отказ содержать дочь

Она задолжала 100 тыс. рублей по алиментам
Екатерина Семенова
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В поселке Дергачи Саратовской области женщину обвинили в отказе содержать свою дочь.

Как сообщили «КП-Саратов», в прокуратуре, 40-летняя женщина уклонялась от выплаты алиментов.

Ранее она была лишена родительских прав, но с 2008 года должна была выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в детдоме. Однако гражданка с августа по октябрь 2018 года нигде не работала, трудоустраиваться не собиралась, алименты не платила.

Общая сумма долга составила 100 тыс. рублей.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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