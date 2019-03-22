В Дергачах женщину отправили в колонию за отказ содержать дочь

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-22T09:41:24+03:00

Она задолжала 100 тыс. рублей по алиментам

Изменить размер текста: A A

В поселке Дергачи Саратовской области женщину обвинили в отказе содержать свою дочь.

Как сообщили «КП-Саратов», в прокуратуре, 40-летняя женщина уклонялась от выплаты алиментов.

Ранее она была лишена родительских прав, но с 2008 года должна была выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в детдоме. Однако гражданка с августа по октябрь 2018 года нигде не работала, трудоустраиваться не собиралась, алименты не платила.

Общая сумма долга составила 100 тыс. рублей.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU