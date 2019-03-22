2019-03-22T09:44:48+03:00
Происшествия

Житель Энгельса ответит в суде за растление двух детей

Педофил отказывается признавать свою вину
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Энгельса подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия днем 21 августа 2018 года он, угрожая применением насилия, завел в расселенный дом на улице Волгоградская Саратова 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика, после чего растлил их.

Детям удалось сбежать оттуда. Злоумышленник погнался за ним, но настигнуть снова так и не смог.

Дома малыши рассказали об этом маме, которая сообщила в полицию.

Предполагаемого педофила задержали и заключили под стражу.

Он до сих пор отказывается признавать свою вину, однако уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом оно отправится в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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