Житель Энгельса ответит в суде за растление двух детей
Расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Энгельса подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия днем 21 августа 2018 года он, угрожая применением насилия, завел в расселенный дом на улице Волгоградская Саратова 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика, после чего растлил их.
Детям удалось сбежать оттуда. Злоумышленник погнался за ним, но настигнуть снова так и не смог.
Дома малыши рассказали об этом маме, которая сообщила в полицию.
Предполагаемого педофила задержали и заключили под стражу.
Он до сих пор отказывается признавать свою вину, однако уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом оно отправится в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU