В Саратовской областной думе поздравили нового депутата
Заведующая детсадом в Заводском районе получила удостоверение депутата
Романовой вручили удостоверение депутата Саратовской облдумы
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В начале заседания Саратовской областной думы 22 марта состоялась передача вакантного мандата депутата кандидату от ЕР Романовой Ирине. Ей вручила удостоверение и нагрудный знак и. о. спикера Ольга Болякина.
Напомним, Ирину Романову облизбиркому предложил политсовет регионального отделения «Единой России» 19 марта. Она получила мандат покинувшего пост спикера Ивана Кузьмина. На выборах в облдуму заведующая детсадом Романова шла вторым номером в списке ЕР по Заводскому району Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU