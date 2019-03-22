В Саратовской областной думе поздравили нового депутата

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-22T09:27:27+03:00

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В начале заседания Саратовской областной думы 22 марта состоялась передача вакантного мандата депутата кандидату от ЕР Романовой Ирине. Ей вручила удостоверение и нагрудный знак и. о. спикера Ольга Болякина.

Напомним, Ирину Романову облизбиркому предложил политсовет регионального отделения «Единой России» 19 марта. Она получила мандат покинувшего пост спикера Ивана Кузьмина. На выборах в облдуму заведующая детсадом Романова шла вторым номером в списке ЕР по Заводскому району Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU