На Кумысной поляне столкнулись три автомобиля
Пострадали пять человек
Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения
Изменить размер текста:
В Саратове на Кумысной поляне столкнулись три автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около детского лагеря «Березка».
Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения
По предварительной версии, там столкнулись Audi, Opel и ВАЗ-2114. Пострадали пять человек, среди которых двое пожилых.
На месте работают сотрудники областной службы спасения, ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU