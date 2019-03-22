СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-22T09:31:00+03:00

Пострадали пять человек

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В Саратове на Кумысной поляне столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около детского лагеря «Березка».

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

По предварительной версии, там столкнулись Audi, Opel и ВАЗ-2114. Пострадали пять человек, среди которых двое пожилых.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU