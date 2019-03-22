Энгельсское предприятие осталось без техники на 5 млн рублей из-за долгов
Теперь имущество передано на оценку
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Судебные приставы Энгельсского районного отдела арестовали имущество организации, которая задолжала почти 8,4 млн рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, руководство фирмы не спешило выплачивать сумму. Об имущественном и финансовом положении стало известно из регистрирующих органов и кредитных организаций.
Кроме того, арестовали три машины, принадлежащих компании.
В итоге она осталась без семи единиц техники, станков и сварочных аппаратов на общую сумму почти 5 млн рублей.
Теперь все имущество передано на оценку.
ИСТОЧНИК KP.RU