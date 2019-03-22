2019-03-22T09:06:31+03:00
Общество

Саратовцы предупреждают об открытом люке в Заводском районе

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях
Дарья Вострикова
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Вчера, 21 марта, горожане поделились в паблике «Заводской Online» соцсети «ВКонтакте» снимками открытого люка.

Зияющая дыра появилась на улице Ростовская, 36.

Комментаторы записи написали, что еще такой опасный участок, поскольку там есть ветка, можно назвать даже «обозначенным». Также они посоветовали примотать на нее красную тряпку, чтобы провал было видно издалека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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