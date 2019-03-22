Панков: Володин помог решить проблемы, поднятые краснокутскими врачами

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-22T09:05:21+03:00

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Депутат Государственной думы РФ, спикер Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Говоря о проектах Володина в Краснокутском районе, затрону еще вопросы здравоохранения. Приезжая в районы, спикер обычно встречается с врачами, поэтому знает ситуацию по всей области. Где проблемы с оборудованием, нехватка кадров, где нужен ремонт больницы и так далее. Умеет вызвать людей на откровенный разговор. И сам профессионально разбирается в проблемах, их от него не скроешь.

После такой встречи было принято решение о ремонте Краснокутской ЦРБ. Отмечу, до этого многие ее отделения не ремонтировались 40 лет. Здание привели в порядок быстро, через несколько месяцев больница уже работала в обычном режиме. Отремонтировали кровлю здания, фасад, центральный вход. Заменили коммуникации, окна и двери. Обновили помещения приемного отделения, операционного блока, физиотерапевтического кабинета, палат. Все было направлено на то, чтобы жители могли получать качественное лечение. А врачи работали в достойных условиях.

Что касается станции «скорой помощи» в Красном Куте, она попала в программу Володина по обновлению автопарка. «Скорые» были сильно изношены, десять лет эксплуатации в сельских условиях — это не шутка. Спикер осмотрел тогда и машины, и диспетчерскую, поговорил с людьми. И скоро поступили новые автомобили.

До этого при поддержке спикера собственную «скорую» получил зооветеринарный техникум в райцентре. Кстати, именно Володин в свое время помог сохранить это учебное учреждение. Местный бюджет его финансово не «тянул». Был решен вопрос о придании техникуму статуса филиала аграрного университета, чтобы оставить его на федеральном финансировании. Сегодня он — один из лучших в области, где готовят специалистов для сельского хозяйства. Отмечу, что спикер всегда делал многое для поддержки аграриев региона. В разные годы помогал добиться возмещения убытков при засухе, компенсаций роста цен на ГСМ, решал вопросы с водоснабжением, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU