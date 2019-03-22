В Саратове за день почистили 19 ливневок
Работы выполнило МУП «Водосток»
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Вчера, 21 марта, работники МУП «Водосток» очистили 19 ливневок.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на девяти адресах велась очистка от грязи и мусора, а также ее вывоз.
На проспекте Кирова с помощью металла отремонтировали решетки и дождеприемные колодцы.
Кроме того, рабочие откачивали воды мотопомпой, проливка горячей водой дождеприемник, а также устанавливали мусороуловительную решетку на водопропускной трубе.
За день на адрес организации поступило три заявки, которые полностью выполнили.
ИСТОЧНИК KP.RU