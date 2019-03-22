В Саратове с полудня перестанет ходить трамвай №9
Причиной приостановки стала угроза обрушения грунта
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В Саратове сегодня, 22 марта, с полудня перестанет ходить трамвай №9.
- Причиной приостановки стала угроза обрушения грунта около рельсов на Огородной улице, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии со ссылкой на МУПП «Саратовгорэлектротранс».
Отмечается, что земляные работы ведет ООО «КВС».
Также сегодня утром с задержкой ходили вагоны 11-го маршрута. Причиной инцидента стало ДТП двух авто.
К тому же рейсы трамваев №№8 и 9 могут курсировать с увеличенным интервалом из-за аварии на пересечении улиц Огородная и Усиевича.
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ИСТОЧНИК KP.RU