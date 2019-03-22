2019-03-22T08:41:47+03:00
Происшествия

В деле о превышении полномочий на 42 млн рублей мог фигурировать новый аэропорт «Гагарин»

По предварительной версии, дело могли завести в отношении директора УКС Олега Гейна
Екатерина Семенова
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В Саратове разгорается скандал с громким уголовным делом о превышении полномочий сотрудником подведомственного Минстрою учреждения.

Как говорят источники, речь, предположительно, идет об Олеге Гейне, директоре «Управления капитального строительства».

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что уголовное дело возбуждено ГУ МВД в отношении должностного лица, который выплатил 42 млн рублей коммерческой организации за поставку оснащения для очистных сооружений. При этом фирма не выполнила обязательств.

Также известно, что оборудование должно было быть поставлено для крупного строящегося объекта в Саратовской области. Вероятно, речь может идти о новом аэропорте «Гагарин». Его, кстати, недавно посещал губернатор Валерий Радаев и осматривал будущий канализационный коллектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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