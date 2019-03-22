Двое уголовников избили саратовца в квартире и забрали ноутбук с телефоном

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-22T08:28:24+03:00

Один из них отбывал наказания уже более десяти раз

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района Саратова вчера, 21 марта, поймали двух подозреваемых в грабеже.

- Поздним вечером 20 марта пьяный 24-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что двумя часами ранее в квартире по улице Весенняя его избили неизвестные. После их ухода он обнаружил, что не хватает ноутбука Asus и телефона Samsung Galaxy J1, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

На следующий день правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел двух подозреваемых. Первому 45 лет и он уже отбывал сроки за преступления более десяти раз. Второму 29 лет и ранее он сидел за кражу и грабеж.

Мужчины признались в грабеже на улице Весенняя. Ноутбук и телефон полицейские забрали во время обыска в доме злоумышленников.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU