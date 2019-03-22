В Ершове парочка рецидивистов украла продукты из чужого дома
В Ершове полицейские вчера, 21 марта, нашли подозреваемых в краже продуктов из дома местного жителя.
- В 17:00 того же дня с заявлением обратился 53-летний мужчина, проживающий на Новоузенской улице. Он рассказал, что в его жилище кто-то сломал замок и украл еду почти на 1,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители оперативно нашли воров. Им оказались 46-летний рецидивист, привлекавшийся за ложное сообщение о терроризме, грабеж и кражу, и 43-летняя женщина, также ранее судимая за ложный донос и кражу.
Они признались в преступлении, продукты у них забрали.
Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU