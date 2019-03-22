Чиновника саратовской Гострудинспекции уличили в массовых нарушениях
Он вносил в реестр недостоверные сведения о проверках
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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения в работе замначальника отдела №5 Гострудинспекции.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по версии следствия, чиновник внес в ФГИС «Единый реестр проверок» внесены недостоверные сведения. Нарушения касались более чем 100 проверок.
В отношении чиновника возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено мировому судье.
ИСТОЧНИК KP.RU