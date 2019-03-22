Специалист по терапевтическому использованию запрещенных субстанций проведет семинар в Саратове

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-22T07:57:09+03:00

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В одном из саратовских вузов 22 и 23 марта пройдет семинар для тренеров, спортсменов и медицинского персонала. В нем примут участие Павел Хорькин — начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций Российского антидопингового агентства «РУСАДА» и Валерия Конова — специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Разговор пойдет об антидопинге и профилактике нарушений антидопинговых правил, а также о «запрещенном списке препаратов».

Встречи пройдут в актовом зале 12 корпуса СГУ имени Н. Г. Чернышевского (угол улицы Вольская, 10а, первый этаж)

- Подобный семинар специалисты «РУСАДА» проводят в Саратове впервые, — отметили в Минспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU