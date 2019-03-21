В акватории Саратова разбили лед на Волге

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-21T17:14:10+03:00

Работы провели на участке от поселка Затон до Ротонды

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С 20 по 21 марта 2019 года Саратовский район водных путей и судоходства - филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» совместно с ОГУ «Служба спасения Саратовской области» разбили лед на Волге в саратовской акватории.

Это сделано чтобы предотвратить выход на лед рыбаков и прочих любителей пощекотать себе и окружающим нервы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698553" frameborder="0"></iframe> Разбили лед на Волге у Саратова 2.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Саратовской области Романа Бусаргина, работы проводились вдоль берега на участке от солярия в поселке Затон до Ротонды.

Сотрудники Облспаса оказывали сопровождение и обеспечение безопасности этого мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698552" frameborder="0"></iframe> Разбили лед на Волге у Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU