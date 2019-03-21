В акватории Саратова разбили лед на Волге
С 20 по 21 марта 2019 года Саратовский район водных путей и судоходства - филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» совместно с ОГУ «Служба спасения Саратовской области» разбили лед на Волге в саратовской акватории.
Это сделано чтобы предотвратить выход на лед рыбаков и прочих любителей пощекотать себе и окружающим нервы.
Разбили лед на Волге у Саратова 2.
Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Саратовской области Романа Бусаргина, работы проводились вдоль берега на участке от солярия в поселке Затон до Ротонды.
Сотрудники Облспаса оказывали сопровождение и обеспечение безопасности этого мероприятия.
Разбили лед на Волге у Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU