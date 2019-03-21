2019-03-21T16:54:55+03:00
Общество

Более 35 тыс. школьников Саратовской области сдадут ЕГЭ досрочно

Некоторые из них впервые попробуют свои силы в китайском языке
Дарья Вострикова
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Более 35 тыс. учеников Саратовской области подали заявки на досрочную сдачу ЕГЭ в 2019 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, школьники будут пробовать свои силы с 20 марта по 10 апреля.

Больше всего подростков выбрали сдать экзамен по русскому языку — 16,6 тыс. человек. На втором месте профильная математика, а замыкает тройку лидеров обществознание.

Кроме того, 27 учеников попробуют свои силы в китайском языке, уровень которого происходит впервые.

Почти 96% аудиторий будут под онлайн-видеонаблюдением.

В проведении экзаменов будут задействованы почти 16 тысяч организаторов и руководителей ППЭ, 1 410 членов государственных экзаменационных комиссий, 659 общественных наблюдателей, 1,2 тысячи технических специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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