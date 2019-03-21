Более 35 тыс. школьников Саратовской области сдадут ЕГЭ досрочно
Более 35 тыс. учеников Саратовской области подали заявки на досрочную сдачу ЕГЭ в 2019 году.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, школьники будут пробовать свои силы с 20 марта по 10 апреля.
Больше всего подростков выбрали сдать экзамен по русскому языку — 16,6 тыс. человек. На втором месте профильная математика, а замыкает тройку лидеров обществознание.
Кроме того, 27 учеников попробуют свои силы в китайском языке, уровень которого происходит впервые.
Почти 96% аудиторий будут под онлайн-видеонаблюдением.
В проведении экзаменов будут задействованы почти 16 тысяч организаторов и руководителей ППЭ, 1 410 членов государственных экзаменационных комиссий, 659 общественных наблюдателей, 1,2 тысячи технических специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU