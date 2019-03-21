2019-03-21T16:44:22+03:00
Экономика

Саратовские застройщики сдали только 14,1% от общего метража введеного жилья

Компании построили ввели за январь-февраль 8,1 тыс. кв. метров жилых домов
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За два месяца текущего года саратовские компании-застройщики ввели в регионе 8,1 тыс. кв.метров жилья. Это всего лишь 14,1% от общей цифры по Саратовской области.

Всего в области за январь-февраль построено 57,4 тыс. кв. метров жилья. Большую часть из них – 49,3 тыс. «квадратов» построены населением за счет собственных и заемных средств. Такие данные опубликовал сегодня Саратовстат со ссылкой на данные регионального минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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