2019-03-21T16:29:23+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили некачественные витамины для животных

Партию препарата сняли с производства
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило витамины для животных, не соответствующее образцу качества.

- Опасность представляет препарат «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 1150818, срок годности до 08.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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