Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Вчера, 20 марта, в поселке Солнечный водитель легкового автомобиля не пропускал «скорую помощь», которая пыталась выехать из двора дома №39 на улице Тархова. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, бригада собиралась отвозить 7-летнего ребенка в больницу.
В итоге трое местных жителей попытались вразумить мужчину, но он не слушался уговоров и дело закончилось дракой.
Очевидцы потасовки засняли это на видео и выложили в соцсети.
Теперь за дело взялись следователи регионального СУ СКР. Им предстоит опросить всех участников и очевидцев инцидента, узнать, получил ли кто телесные повреждения. И самое главное — не стало ли из-за этой вынужденной задержки хуже ребенку, которого медики пытались отвезти к докторам.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU