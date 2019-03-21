Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-21T16:16:15+03:00

В соцсетях было опубликовано видео драки с водителем, не пропускавшего скорую помощь

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Вчера, 20 марта, в поселке Солнечный водитель легкового автомобиля не пропускал «скорую помощь», которая пыталась выехать из двора дома №39 на улице Тархова. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, бригада собиралась отвозить 7-летнего ребенка в больницу.

В итоге трое местных жителей попытались вразумить мужчину, но он не слушался уговоров и дело закончилось дракой.

Очевидцы потасовки засняли это на видео и выложили в соцсети.

Теперь за дело взялись следователи регионального СУ СКР. Им предстоит опросить всех участников и очевидцев инцидента, узнать, получил ли кто телесные повреждения. И самое главное — не стало ли из-за этой вынужденной задержки хуже ребенку, которого медики пытались отвезти к докторам.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU