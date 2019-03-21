Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
Следователи подозревают в убийстве 49-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 8 марта 2019 года в 10:00 к нему в гости на Минскую улицу в Балаково пришел 54-летний мужчина. Они поссорились и начали оскорблять друг друга. Вместе с ними в квартире еще находился друг хозяина жилья, который решил оставить конфликтеров наедине и ушел спать.
Злоумышленник взял нож и воткнул его своему другу в шею. Тот скончался на месте.
После этого предполагаемый убийца вынес тело на балкон, а сам пошел обратно, пить спиртное.
С 8 по 20 марта 2019 года его тело находилось на балконе.
Поскольку умершего мужчину объявила в розыск его мать, 20 марта в квартиру прибыли сотрудники полиции, которые его нашли.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 54-летнего
мужчины стало колото-резаное ранение в области шеи с повреждением
яремной вены.
Решается вопрос об избрании дела под стражу, пока уголовное дело в отношении него еще не расследовано до конца.
ИСТОЧНИК KP.RU