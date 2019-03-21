Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-21T15:37:03+03:00

На конкурс направятся расчеты «Панцирь» и «С-400»

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Саратовские зенитные орудия представят весь Центральный военный округ на всеармейском конкурсе по противовоздушной обороне.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем «С-400» из Саратовской области представят Центральный военный округ на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Ключи от неба-2019», который входит в программу Армейских международных игр. Всеармейский этап конкурса пройдет в апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Отборочных соревнования прошли в Энгельсе среди лучших расчетов данного типа техники из регионов Поволжья, Урала и Сибири.

- Военные в ходе конкурса решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. Также расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, автомобильной и технической подготовке, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

ИСТОЧНИК KP.RU