Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские зенитные орудия представят весь Центральный военный округ на всеармейском конкурсе по противовоздушной обороне.
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем «С-400» из Саратовской области представят Центральный военный округ на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Ключи от неба-2019», который входит в программу Армейских международных игр. Всеармейский этап конкурса пройдет в апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Отборочных соревнования прошли в Энгельсе среди лучших расчетов данного типа техники из регионов Поволжья, Урала и Сибири.
- Военные в ходе конкурса решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. Также расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, автомобильной и технической подготовке, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
ИСТОЧНИК KP.RU