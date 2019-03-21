2019-03-21T15:37:03+03:00
Общество

Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе

На конкурс направятся расчеты «Панцирь» и «С-400»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Саратовские зенитные орудия представят весь Центральный военный округ на всеармейском конкурсе по противовоздушной обороне.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем «С-400» из Саратовской области представят Центральный военный округ на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Ключи от неба-2019», который входит в программу Армейских международных игр. Всеармейский этап конкурса пройдет в апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Отборочных соревнования прошли в Энгельсе среди лучших расчетов данного типа техники из регионов Поволжья, Урала и Сибири.

- Военные в ходе конкурса решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. Также расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, автомобильной и технической подготовке, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области