Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Они стали победителями в своих категориях
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С 18 мая по 23 марта в селе Ершово Московской области проходят чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «К1».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, саратовские спортсмены Артем Штырков и Глеб Шарифов завоевали золотые медали в своих категориях.
Они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени С.Р. Ахмерова
ИСТОЧНИК KP.RU