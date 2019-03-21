2019-03-21T14:50:10+03:00
Происшествия

Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж

Ему дали 2,5 года исправительной колонии строгого режима
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 34-летнему жителю Краснокутского района в грабеже и покушении на грабеж.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 ноября 2018 года мужчина пришел домой к 48-летнему знакомому на улицу Хвесина, избил его и потребовал отдать 1,5 тыс. рублей. Его остановила супруга потерпевшего, после чего рецидивист покинул этот дом.

Вечером того же дня он пришел домой к 80-летнему гражданину, который жил на Соколовой улице. Угрожая пенсионеру, он унес из квартиры ноутбук и микроволновку.

Суд назначил ему 2,5 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области