Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-21T14:50:10+03:00

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Суд признал виновным 34-летнему жителю Краснокутского района в грабеже и покушении на грабеж.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 ноября 2018 года мужчина пришел домой к 48-летнему знакомому на улицу Хвесина, избил его и потребовал отдать 1,5 тыс. рублей. Его остановила супруга потерпевшего, после чего рецидивист покинул этот дом.

Вечером того же дня он пришел домой к 80-летнему гражданину, который жил на Соколовой улице. Угрожая пенсионеру, он унес из квартиры ноутбук и микроволновку.

Суд назначил ему 2,5 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU