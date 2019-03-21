До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-21T14:30:40+03:00

Над выполнением задачи работает восемь бригад

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 марта, по поручению главы города Михаила Исаевасостоялся инспекционный объезд территорий Саратова. В нем приняли участие заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко в сопровождении представителей собственников подземных коммуникаций — ООО «КВС», ПАО «Т Плюс», МУП «Водосток», ПАО «Ростелеком», АО «Саратовгаз».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники рейда осмотрели дороги, тротуары и газоны на улицах Радищева, Горная, Вознесенская, Соколовая, Мясницкая, Аэропорт, Жуковского, Танкистов, Астраханская, Рахова и Московская.

Собственники просевших люков услышали в свой адрес замечания из-за состояния коммуникаций.

Заместитель председателся правительства Саратовской области Максим Сиденко отметил, что все люки и вскрышные работы приведут в порядок до 1 мая.

Над этим трудится восемь бригад, в основном ночью.

Результаты их работы будут проверять каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU