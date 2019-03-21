2019-03-21T14:27:45+03:00
Общество

Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья

Дмитрий Тепин не исключает возможности остановки проектов после 1 июля
Дарья Вострикова
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Дмитрий Тепин видит впереди немало сложностейДмитрий Тепин видит впереди немало сложностейФото: Александр Уриевский
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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин прокомментировал «КП-Саратов» перспективы рынка жилья в регионе в ближайший год.

- Ситуация на рынке очень непростая. Год будет очень сложный в связи с переходом на новую систему финансирования жилищного строительства. И если риски с земельными участками у застройщиков будут возникать, мы, конечно, как орган власти заинтересованы в развитии жилищного строительства. Это самая важная задача, — сказал Тепин.

С 1 июля в России меняется законодательство – теперь строители не могут привлекать средства граждан напрямую, им всем нужно работать через счета эскроу. Деньги граждан лежат на специальном счете в банке и выплачиваются застройщику только после сдачи дома и оформления прав собственности на первую квартиру. В случае если застройщик банкротится, банк возвращает деньги несостоявшимся покупателям жилья. Это сделано во избежание появления новых обманутых дольщиков. Эта система серьезно усложняет работу компаний-строителей жилья.

- Сейчас проводим глобальную работу – только на прошлой неделе привозили сюда представителей банка «Дом РФ», собирали всех застройщиков. Сегодня они все сдают свои будущие проекты в электронном виде, чтобы получить их профессиональную оценку с точки зрения как их можем реализовывать после 1 июля. Вот здесь мы сейчас предметно, на кончиках пальцев, с каждой строительной организацией будем отрабатывать, чтобы их проекты не встали, чтоб они работали, — сказал Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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