В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-21T14:24:33+03:00

Своими действиями он причинил ущерб другими на сумму более 1,1 млн рублей

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Суд признал виновны 36-летнего жителя Энгельса в том, что он поджег чужие дома, чем причинил другим значительный ущерб. Это повлекло за собой тяжкие последствия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 8 апреля 2018 года мужчина поссорился с матерью, из-за чего поджег занавески на окне.

Пламя быстро перекинулось на комнаты, которые находились двумя этажами выше.

Жильцы спускались вниз по простыням, выпрыгивали на улицу из окон, из-за чего переломали руки, ноги и позвоночник.

Виновник этой трагедии надышался угарным газом и потерял сознание. Его спасли.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.

Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить четырем потерпевшим причиненный им моральный вред и выплатить компенсацию на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU