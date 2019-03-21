Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-21T15:55:40+03:00

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Сегодня, 21 марта, бывшего саратовского судью Владимира Стасенкова признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Такое преступление относится к категории тяжких.

По версии следствия, он получил он знакомого 150 тыс. рублей и муляжей денег на 5 млн рублей.

- Всего общая сумма взятки должна была составить 15 млн рублей, — уточнили в СУ СКР по Саратовской области.

За это Стасенков обещал решить вопрос об отмене обвинительного приговора в отношении осужденного на 8 лет за мошенничество. Саратовский судья обещал возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора.

Стасенкова задержали 26 февраля 2016 года сотрудники областного УФСБ при получении денег.

Пензенский судья Вячеслав Судариков назначил бывшему коллеге из Саратова шесть лет, которые он должен провести в исправительной колонии общего режима. Кроме этого он обязан выплатить 500 000 рублей уголовного штрафа.

Как сообщила редактор «ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова из зала суда, как только Владимир Стасенков узнал, сколько ему предстоит провести в тюрьме, он проклял коллегу.

Пока что приговор еще не вступил в силу, защита экс-судьи может попытаться его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU